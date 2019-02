Im Prozess gegen katalanische Separatisten hat der ehemalige spanische Premierminister Rajoy ausgesagt.

Vor dem Obersten Gericht in Madrid warf er den Angeklagten einen Angriff auf die nationale Souveränität Spaniens vor. Sie hätten genau gewusst, was sie taten, als sie ein illegales Referendum angesetzt hätten. Es sei von vorn herein klar gewesen, dass er als Regierungschef das Referendum nicht akzeptieren würde, so Rajoy. Die Verantwortlichen in Katalonien hätten eine unmögliche Situation geschaffen.



Der frühere katalanische Regionalpräsident Mas verteidigte in seiner Aussage das Vorgehen der Unabhängigkeitsbefürworter und kritisierte den Einsatz der Polizei, um das Referendum zu verhindern. Er hätte nicht erwartet, dass die Regierung dafür Sicherheitskräfte einsetzt und Bilder gewaltsamer Zusammenstöße riskiere.