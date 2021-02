Der umstrittene katalanische Rapper Pablo Hasél ist zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt worden.

Wie das zuständige spanische Gericht mitteilte, hatte Hasél in einem Verfahren gegen zwei Polizisten einen Zeugen bedroht. Das Gericht verurteilte ihn deshalb zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren. Laut dem Urteil hatte Hasél 2017 zunächst auf Twitter ein Foto des Zeugen veröffentlicht und diesen beschuldigt, gegen Geld entlastende Aussagen zugunsten der Beamten gemacht zu haben. Zwei Tage später bedrohte der Rapper den Zeugen dann in einer Bar.



In einem anderen Prozess war Hasél bereits zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Dabei ging es um eine Beleidigung des Königshauses sowie um die Verherrlichung von Gewalt. Seit Haséls Festnahme vor zwei Tagen fordern Demonstranten die Freilassung des 32-jährigen Künstlers. Bei den Demonstrationen kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

