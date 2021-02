In Katalonien hat die Polizei eine Universität gestürmt, um den Rapper Pablo Hasél festzunehmen.

Der Musiker hatte sich in Lleída westlich von Barcelona mit rund 50 Unterstützern verbarrikadiert, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Der 32-Jährige soll für neun Monate in Haft, weil er laut einem Gerichtsurteil 2018 die spanische Monarchie beleidigte und Terroristen lobte. Hasél sieht sich dadurch in seiner Meinungsfreiheit beschnitten.



Eine zehntägige Frist zum Haftantritt ließ er verstreichen, so dass gestern ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Die Polizei hatte eine Sondererlaubnis der Universität, um das Gebäude zu betreten.



Hasél ist schon mehrfach wegen radikaler Kritik an öffentlichen Institutionen verurteilt worden, im Gefängnis war er aber noch nicht. Mehr als 200 Künstler haben sich mit Hasél solidarisiert, darunter der Filmregisseur Pedro Almodóvar und der Schauspieler Javier Bardem.

