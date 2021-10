Die spanische Regierung hat wegen des Vulkanausbruchs auf La Palma weitere Millionenhilfen für die Insel beschlossen.

Wie die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Sánchez in Madrid mitteilten, werden 213,7 Millionen Euro für den sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau zur Verfügung gestellt. In der vergangenen Woche hatte die Regierung bereits ein erstes Hilfsprogramm von 10,5 Millionen verabschiedet.



Der Vulkan ist auch 16 Tage nach seinem erneuten Ausbruch weiterhin aktiv. Die Lava hat bislang mehr als 1.000 Gebäude zerstört und in der Landwirtschaft und an der Infrastruktur große Schäden angerichtet.

