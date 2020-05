Spanien will erst im Juli seine Grenzen für ausländische Touristen öffnen.

Ministerpräsident Sánchez sagte in einer Rede an die Nation, man wolle garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingingen und auch keine Gefahr für die Gesundheit der spanischen Bevölkerung darstellten. Damit erteilte Sánchez Forderungen nach einer baldigen Wiederaufnahme des Tourismus eine Absage.



In Madrid und anderen Städten gingen tausende Spanier gegen die Auflagen auf die Straße. Sie folgten einem Aufruf der rechtsgerichteten Vox-Partei. Viele riefen immer wieder "Freiheit", schwenkten Nationalfahnen und forderten den Rücktritt der Regierung.



Mit mehr als 234.000 registrierten Infektionen und 28.000 Todesfällen ist Spanien eines der von der Coronavirus-Pandemie am schwersten getroffenen Länder.