Die Verhaftung des katalanischen Rappers Pablo Hasél hat einen Streit innerhalb der spanischen Regierung ausgelöst.

Vize-Ministerpräsidentin Calvo warf dem Koalitionspartner Unidas Podemos vor, die gewalttätigen Proteste gegen die Verhaftung anzustacheln. Der Sprecher von Unidas Podemos hatte zuvor seine Unterstützung für die Proteste bekundet. In der vergangenen Nacht hatte es erneut Ausschreitungen gegeben, darunter in Madrid, Barcelona, Vigo und Granada.



Ein Gericht hatte den Rapper wegen Beleidigung des Königshauses und der Verherrlichung von Gewalt in seinen Texten zu neun Monaten Haft verurteilt.

