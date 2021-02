In der spanischen Region Katalonien findet die Regionalwahl statt.

Das Ergebnis könnte wegweisend für die Zukunft der Unabhängigkeitsbewegung dort sein. Gut 5,6 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Am Abend dürfen auch Corona-Infizierte und Menschen in Quarantäne wählen gehen. Viele stimmten auch bereits per Briefwahl ab. Dennoch wird wegen der Pandemie mit einer geringen Beteiligung gerechnet.



Umfragen zufolge könnten die Befürworter einer Abspaltung von Spanien eine knappe Mehrheit bekommen. Unklar ist, ob sie erneut versuchen werden, die Unabhängigkeit Kataloniens gegen den Willen der Zentralregierung zu erreichen. Der letzte Versuch dieser Art scheiterte 2017. Die Anführer wurden zu langen Haftstrafen verurteilt und die Region unter Zwangsverwaltung gestellt.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.