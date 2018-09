Spanische Rettungskräfte haben von einem sinkenden Schlauchboot fünf tote Flüchtlinge geborgen.

53 Menschen haben überlebt und wurden in die spanische Hafenstadt Almeria gebracht. Die Rettungskräfte hatten das Schlauchboot östlich der Straße von Gibraltar entdeckt. - In den vergangenen Tagen hatten sie bereits hunderte Migranten vor der spanischen Küste aufgegriffen. In diesem Jahr sind bisher mehr als 25.000 Menschen über das Mittelmeer nach Spanien gelangt.