Spanische Rettungskräfte haben im Mittelmeer und im Atlantik mehr als 200 Migranten von Booten in Sicherheit gebracht.

Die Menschen waren auf dem Weg zur Südspitze Spaniens und zu den Kanarischen Inseln, wie die Behörden mitteilten. Die illegale Einwanderung nahm im laufenden Jahr nach Angaben des Innenministeriums in Madrid um 49 Prozent zu. Insgesamt trafen demnach mehr als 20.000 Personen auf spanischem Territorium ein, zumeist per Boot.



Die Internationale Organisation für Migration gab an, dass fast 500 Migranten dabei ums Leben gekommen seien oder seitdem vermisst würden.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.