Der portugiesische Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat sich in Spanien der Steuerhinterziehung schuldig bekannt.

Der 33-Jährige akzeptierte in dem Prozess eine Geldbuße in Höhe von 18,8 Millionen Euro, um den Fall beizulegen. Eine Haftstrafe wird damit ausgesetzt.



Ronaldo wird vorgeworfen, in seiner Zeit bei Real Madrid Einnahmen aus Bild- und Werberechten über ein ausgedehntes Firmennetzwerk mit Sitz unter anderem auf den British Virgin Islands und in Irland an der Steuer vorbeigeschleust haben.