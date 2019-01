Der portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo hat sich in Spanien der Steuerhinterziehung schuldig bekannt.

Der 33-Jährige akzeptierte in dem Prozess eine Zahlung in Höhe von 18,8 Millionen Euro, um den Fall beizulegen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers blieb zunächst offen, ob mit der Summe bereits sämtliche finanziellen Verpflichtungen Ronaldos abgegolten oder noch weitere Zahlungen zu leisten sind. Darüber hinaus wurde der Portugiese zu einer 23-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.



Konkret ging es um Einnahmen aus Bildrechten zwischen 2011 und 2014. Laut Staatsanwaltschaft schleuste Ronaldo Einnahmen aus Bild- und Werberechten über ein ausgedehntes Firmennetzwerk mit Sitz unter anderem auf den britischen Virgin Islands sowie in Irland an der Steuer vorbei.