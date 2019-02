In Spanien wird es möglicherweise eine vorgezogene Neuwahl geben.

Das Parlament in Madrid lehnte den Haushaltsentwurf des Kabinetts von Ministerpräsident Sanchez ab. Die katalanischen Unabhängigkeitsparteien, die die Minderheitsregierung der sozialdemokratischen PSOE bislang unterstützt hatten, stimmten zusammen mit den Konservativen und den Liberalen gegen den Etat für 2019. Sanchez kündigte für Freitag eine Kabinettssitzung und eine anschließende Erklärung an. Als Termine für die Neuwahl werden in Medienberichten der 14. oder der 28. April genannt. Turnusgemäß stünde die Wahl erst im nächsten Jahr an.



Die PSOE verfügt im Parlament nur über ein Viertel der Sitze. Neben den katalanischen Parteien unterstützte bislang auch die linkspopulistische Partei Podemos die Minderheitsregierung.