In Spanien drohen die Sozialisten des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Sánchez mit einer erneuten vorgezogenen Parlamentswahl.

Dies sei die einzige Alternative zu einer sozialistischen Regierung, erklärte ein hochrangiger Parteivertreter. Auf keinen Fall werde die PSOE in eine Koalition eintreten. Sanchez wolle in den anstehenden Gesprächen lediglich um Unterstützung für eine Wahl zum Ministerpräsidenten im Parlament werben. Die Sozialistische Arbeiterpartei hatte die Neuwahl am 28. April klar gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch deutlich verfehlt. In der vergangenen Woche wurde Sanchez von König Felipe mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Verhandlungen dazu beginnen morgen.



Das Linksbündnis Unidas Podemos will Sanchez unterstützen, fordert aber die Bildung einer Koalition. Denkbar ist zudem die Hilfe kleinerer Regionalparteien. Liberale, Konservative und Rechtspopulisten wollen gegen Sanchez stimmen.