In Spanien soll sexueller Missbrauch von Minderjährigen künftig nicht mehr verjähren.

Nach Angaben der Zeitung "El País" hat die stellvertretende Regierungschefin Calvo eine entsprechende Reform des Sexualstrafrechts in Aussicht gestellt. Demnach soll sexueller Missbrauch von Minderjährigen für immer strafbar bleiben. Derzeit tritt eine Verjährung nach spätestens 15 Jahren ein.



Dem Bericht zufolge hat Calvo die von der Regierung geplanten Änderungen gestern im Vatikan vorgestellt. Die katholische Kirche in Spanien will zur Untersuchung von Missbrauchsfällen eine Kommission einrichten. Eine juristische Aufarbeitung von Taten scheiterte in der Vergangenheit oftmals, weil Kirchenvertreter sie vor einer Strafverfolgung bewahrten.