In Spanien weitet sich ein Streik von Taxifahrern aus.

Gestern Abend waren Vermittlungsgespräche zwischen Gewerkschaften und der Regierung erneut gescheitert. Die Taxifahrer protestieren gegen die Konkurrenz etwa durch den Fahrdienst Uber. Sie beklagen, dass ein Gesetz, das die Lizenzen reglementieren soll, nicht eingehalten werde.



Gestern brachten die Streikenden den Verkehr in mehreren spanischen Großstädten teilweise zum Erliegen. So blockierten zum Beispiel hunderte Taxis den Paseo de la Castellana, eine der längsten und wichtigsten Hauptstraßen von Madrid. Auch rund um den Flughafen Barcelona-El Prat sorgte der Streik für Verkehrschaos. Gleiches galt für das Stadtgebiet Barcelonas sowie für Valencia an der spanischen Ostküste.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.