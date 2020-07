In der spanischen Region Katalonien hat sich der Streit um die Verhängung einer strikten Ausgangssperre nach Neuausbrüchen des Coronavirus zugespitzt.

Nachdem eine Richterin die Lockdown-Anordnung für die Großstadt Lleida und sieben umliegende Gemeinden gekippt hatte, erließ der Regionalpräsident ein Dekret zur Durchsetzung des Verbots. Laut Regionalregierung soll es von morgen an für zwei Wochen gelten. Betroffen sind rund 160 000 Menschen. Es ist die erste Ausgangssperre seit dem Ende des landesweiten Notstands in Spanien am 21. Juni.