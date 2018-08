In Spanien haben die Taxifahrer ihren Streik vorerst beendet.

Fernsehberichten zufolge zogen die Fahrer, die seit einer Woche mit ihren Autos Hauptverkehrstraßen in Barcelona und Madrid blockiert hatten, gestern Abend ab. Sie hatten gefordert, Lizenzvergaben an Konkurrenzunternehmen wie Uber und Cabify zu begrenzen. Nach einem Treffen zwischen Verkehrsminister Abalos und den Gewerkschaften hieß es nun, man wolle in den kommenden Monaten entsprechende Maßnahmen erarbeiten. - Im Rahmen des Streiks hatte es auch Gewalt gegen Fahrer und Taxen konkurrierender Unternehmen gegeben. Die Polizei ermittelt gegen mindestens 60 Personen.