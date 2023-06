Für sechs Monate

Spaniens Premier Pedro Sanchez reist zur Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft symbolisch in die Ukraine. (AFP / BORJA PUIG DE LA BELLACASA)

Ministerpräsident Sánchez kündigte nach dem EU-Gipfel in Brüssel an, dass der Krieg in der Ukraine während der Präsidentschaft besondere Priorität haben werde. Sánchez reist darum heute in die ukrainische Hauptstadt Kiew, um die fortdauernde Unterstützung der Europäischen Union für das von Russland angegriffene Land zu unterstreichen. Geplant ist auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsident Selenskyj.

Spanien tritt bei der EU-Ratspräsidentschaft die Nachfolge Schwedens an. Die 27 Mitgliedsstaaten wechseln sich mit dem Ratsvorsitz alle sechs Monate ab. Deutschland hatte diesen zuletzt in der zweiten Jahreshälfte 2020 inne.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.