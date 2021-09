Nach stundenlangen Regenfällen hat es im Osten Spaniens in einigen Städten schwere Überschwemmungen gegeben.

Sintflutartige Niederschläge verursachten etwa in der Stadt Alcanar im Süden Kataloniens Sturzfluten, wie auf Bildern im Internet zu sehen war. Autos und Bäume wurden von den Wassermassen mitgerissen. Die örtlichen Behörden riefen die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben, sperrten Straßen und strichen Zugverbindungen. Auch in der Hauptstadt Madrid, Zentralspanien und an der Mittelmeerküste warnte der staatliche Wetterdienst vor einem hohen Überschwemmungsrisiko.

