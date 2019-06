Die spanische Feuerwehr hat einen großen Waldbrand in Katalonien eingedämmt.

In der hügeligen Gegend sei das Feuer nahezu unter Kontrolle gebracht worden, sagte der katalanische Innenminister Buch. 6.500 Hektar Wald seien zerstört worden. Rund 500 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz. Die Behörden warnten, dass Wind und Temperaturen um die 40 Grad Celsius den Brand wieder anfachen könnten und riefen die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Das Feuer brach Ermittlern zufolge mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Misthaufen aus und verbreitete sich dann mit großer Geschwindigkeit. Auch in der Nähe der zentralspanischen Städte Almorox und Toledo nahe Madrid kämpfen die Feuerwehren gegen Waldbrände.



Flächen- und Wiesenbrände haben zudem in Südfrankreich mehrere Häuser und Hunderte Hektar Land zerstört. Dort war gestern im Département Gard mit 45,8 Grad der heißeste Tag Frankreichs seit Temperaturmessung verzeichnet worden.