Spanien und Frankreich treffen am Dienstag, den 9. Juli, im Halbfinale der UEFA EURO 2024 aufeinander. (IMAGO / Bihlmayerfotografie / IMAGO / Michael Bihlmayer)

Der Sieger tritt am Sonntag im Endspiel in Berlin gegen den Gewinner der Partie Niederlande gegen England an. Das zweite Halbfinale findet morgen in Dortmund statt.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.