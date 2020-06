In Spanien ist ein von Deutschland gesuchter Mann festgenommen worden.

Der 26 Jahre alte spanische Staatsbürger sei in Santa Pola in der Provinz Alicante im Osten des Landes gefunden und inhaftiert worden, teilte die örtliche Kriminalpolizei mit. Dem Mann werde in Deutschland vorgeworfen, bei einer Polizeikontrolle in Hofheim am Taunus einen Beamten angefahren und schwer verletzt zu haben. Der Festgenommene gilt den amtlichen Angaben zufolge als gefährlich. Er sei seit April per europäischem Haftbefehl gesucht worden.



Weiter hieß es, über eine Auslieferung an Deutschland müsse nun der zuständige Staatsgerichtshof in der Hauptstadt Madrid entscheiden.