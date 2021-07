Der Waldbrand an der spanischen Costa Brava ist noch nicht unter Kontrolle.

Bislang sind mindestens 400 Hektar des katalanischen Naturparks Cap de Creus an der spanisch-französischen Grenze vernichtet worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 350 Menschen mussten demnach in Sicherheit gebracht werden, darunter auch zahlreiche Bewohner eines Campingplatzes.



Das Feuer war gestern in der Gemeinde Llançà ausgebrochen. Nach Angaben des Innenministeriums ist ein Autofahrer, der eine Zigarettenkippe weggeworfen hatte, dafür verantwortlich.

