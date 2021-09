In Südspanien hat die Feuerwehr nach fast einer Woche einen großen Waldbrand unter Kontrolle gebracht.

Nach Angaben des Regionalpräsidenten von Andalusien, Moreno, wird es aber noch dauern, bis die Flammen überall gelöscht werden können. Das Feuer in den Bergen der Sierra Bermeja in der Provinz Málaga war am Mittwoch vergangener Woche ausgebrochen. Mehr als 8.000 Hektar Wald wurden zerstört. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Gut zweieinhalb-tausend Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Bei den Löscharbeiten kam ein Feuerwehrmann ums Leben.

