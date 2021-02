Nach der Verhaftung des katalanischen Rappers Pablo Hasél ist es in Spanien erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Hunderte Menschen versammelten sich in Madrid und forderten die Freilassung des 32-jährigen Künstlers. Maskierte Demonstranten bewarfen die Polizei aus der Menge heraus mit Flaschen. Auch in Barcelona kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Mindestens sechs Menschen wurden festgenommen. Bereits am Dienstagabend waren in mehreren Städten tausende Menschen aus Solidarität mit Hasél auf die Straßen gegangen. Ein Gericht hatte den Musiker wegen Beleidigung des Königshauses und der Verherrlichung von Gewalt in seinen Texten zu neun Monaten Haft verurteilt. Hasél hatte unter anderem den ehemaligen König Juan Carlos einen Dieb genannt. Der Rapper sieht das durch die Meinungsfreiheit gedeckt.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.