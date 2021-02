In Barcelona hat es erneut gewaltsame Proteste gegen die Inhaftierung des spanischen Rappers Pablo Hasél gegeben.

Agenturberichten zufolge demonstrierten zunächst mehrere tausend Menschen friedlich gegen das Vorgehen der Justiz. Später schlug der Protest in Gewalt um. Teilnehmer setzten ein Polizeifahrzeug sowie Mülleimer in Brand und verwüsteten mehrere Bankfilialen. Zehn Personen wurden festgenommen.



Der Rapper Hasél war Mitte Februar inhaftiert worden, nachdem er eine neunmonatige Haftstrafe wegen Beleidigung der spanischen Königsfamilie und staatlicher Institutionen nicht angetreten hatte. Seit seiner Festsetzung gibt es immer wieder Proteste in Barcelona und anderen spanischen Städten. Viele Künstler haben sich mit Hasél solidarisiert.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.