In Spanien steigen die Corona-Infektionszahlen wieder.

Die Neufälle pro Tag seien auf 27 pro 100.000 Einwohner angewachsen, teilte die Behörde für Gesundheitliche Notfälle mit. Am Ende der Kontakteinschränkungen im vergangegen Monat waren es nur acht Fälle. Seitdem wurden in Spanien rund 200 neue Häufungen von Ansteckungen registriert, besonders viele in den katalanischen Städten Barcelona und Lleida.