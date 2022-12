Coronavirus

Mehrere Länder verlangen inzwischen Corona-Testnachweise von Einreisenden aus China. (picture alliance / Andreas Franke | Andreas Franke)

Spaniens Gesundheitsministerin Darias teilte mit, man wolle Reisende aus China wegen der hohen Infektionszahlen in dem Land künftig an den Flughäfen kontrollieren. Ab wann das gelte, werde in Kürze entschieden. Sie betonte, Spanien wolle sich zudem um eine gemeinsame Linie aller EU-Länder in dieser Frage bemühen.

WHO hält Test-Pflicht für vertretbar

Spanien ist nach Italien das zweite EU-Land, das entsprechende Regelungen einführt. Darüber hinaus verlangen etwa auch die USA, Japan, Indien, Südkorea und Taiwan einen negativen Coronatest bei der Einreise. Von Seiten der Europäischen Kommission hieß es gestern, die in China stark vertretene Virusvariante Omikron BF.7 gebe es in Europa bereits.

Die Weltgesundheitsorganisation hält die von mehreren Ländern eingeführten Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China aufgrund der dortigen Corona-Welle für gerechtfertigt. WHO-Chef Tedros teilte per Twitter mit, angesichts unvollständiger Informationen aus China sei es verständlich, dass Länder Schutzmaßnahmen für ihre Bevölkerung ergriffen. Er forderte die Regierung in Peking auf, detaillierte Informationen zur Corona-Lage bereitzustellen.

Die chinesischen Behörden meldeten zuletzt rund 5.500 Neuinfektionen und einen Todesfall. Britische Forscher gehen derzeit von 9.000 täglichen Corona-Todesfällen und 1,8 Millionen Infektionen aus.

Weiterführende Links

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.