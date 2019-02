In Madrid haben Zehntausende Menschen für die Einheit Spaniens und gegen die sozialistische Minderheitsregierung demonstriert.

Die Behörden sprachen von rund 45.000 Teilnehmern. Zu der Kundgebung im Zentrum der Stadt hatten die konservativen Oppositionsparteien und die rechtspopulistische Vox aufgerufen. Sie werfen der Regierung unter Ministerpräsident Sanchez unter anderem vor, bei den Verhandlungen mit der separatistischen Regionalregierung in Katalonien zu nachgiebig zu sein.



Zwei Tage vor Prozessbeginn gegen die katalanischen Separatistenführer haben Unabhängigkeits-Befürworter zu neuen Protesten aufgerufen. Das Verfahren beginnt am Dienstag vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid. Angeklagt sind zwölf frühere katalanische Politiker und Aktivisten.