Der seit knapp zwei Wochen in einem tiefen Brunnenschacht in Spanien verschollene Junge ist tot.

Rettungskräfte hätten die Leiche des Zweijährigen in einer Tiefe von etwa 70 Metern entdeckt, teilte die andalusische Regionalregierung in Malaga mit. In einer aufwändigen Rettungsaktion war seit dem 13. Januar nach dem Jungen gesucht worden.