Nach der Parlamentswahl

Die Schlussfolgerung, keine Unterstützung zu haben, sei voreilig, sagte der Chef der konservativen Volkspartei PP mit Blick auf die Partei der Baskischen Nationalisten. Diese hatte Gespräche mit Feijoo abgelehnt. Der PP-Chef kündigte an, er wolle bald mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sanchez sprechen. Dabei könnte Feijoo ausloten, ob die sozialistische Partei von Sanchez seine Wahl zum neuen Regierungschef durch Stimmenthaltung ermöglichen könnte. Sanchez bleibt zunächst als Chef einer Übergangsregierung im Amt, bis der neue Regierungschef das Amt übernimmt.

Die Parlamentswahl am Sonntag hatte zu schwierigen Mehrheitsverhältnissen geführt. Stärkste Kraft wurde die konservative Partei PP. Sie kommt aber auch zusammen mit der rechtsextremen Vox nicht auf die absolute Mehrheit im Parlament. Sanchez' sozialistische PSOE könnte sich gemeinsam mit dem Linksbündnis Sumar an der Macht halten. Dazu müsste sie die kleinen Parteien der Basken und Katalanen an Bord holen und zugleich die Stimmenthaltung der katalanischen Separatistenpartei erreichen.

