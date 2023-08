Nach ungefragtem Kuss

Die Spielerin Jennifer Hermoso wird von Luis Rubiales festgehalten und auf den Mund geküsst (Bild vom 20.8.23). (IMAGO / Sports Press Photo / IMAGO / Noe Llamas / SPP)

Der Leiter der Behörde, Francos, sagte, man werde einen entsprechenden Antrag noch heute beim zuständigen Sportgerichtshof einreichen. Die Sportbehörde wirft dem Verbandschef "sehr schweres Fehlverhalten" vor. Rubiales hatte am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen die Spielerin Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. In einer Sondersitzung des spanischen Fußballverbandes schloss Rubiales einen Rücktritt kategorische aus. Kritikern warf er - so wörtlich - "falschen Feminismus" vor und sagte, der Kuss sei "spontan und einvernehmlich" gewesen. Hermoso hingegen sprach davon, der Kuss sei ihr unangenehm gewesen, sie habe aber keine Möglichkeit gesehen, sich zu wehren.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.