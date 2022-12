In Spanien werden Frauen freie Tage mit Lohnfortzahlung im Fall starker Regelschmerzen gewährt. (Archivbild) (David Ebener/dpa)

Die Ministerin für Gleichstellung, Montero, sagte in der Parlamentsdebatte, Menstruation sei damit nicht länger ein gesellschaftliches Tabu. Frauen können demnach einen Arzt konsultieren und dürfen dann so lange zu Hause bleiben, wie die Schmerzen andauern. Ihr Gehalt würde dann ab dem ersten Tag vom Staat übernommen. Der Gesetzentwurf muss auch vom Oberhaus verabschiedet werden. Sollte es eine Zustimmung geben, wäre Spanien das erste Land in Europa mit entsprechender Regelung.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.