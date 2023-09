Das Außenministerium in Madrid teilte mit, das Fahrzeug der Frau sei gestern von einer Rakete getroffen worden. Die spanische Zeitung "El Mundo" meldet, bei dem russischen Angriff auf den Wagen seien auch ein Kanadier getötet sowie ein Deutscher und ein Schwede verletzt worden. Die Gruppe humanitärer Helfer war demnach auf dem Weg in die Region um Bachmut. Sie wollten sich in dem umkämpften Gebiet um Zivilisten kümmern.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.