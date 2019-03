Mexikos Präsident hat den König Spaniens und den Papst darum gebeten, sich für die spanische Eroberung und Unterwerfung indigener Völker im 16. Jahrhundert zu entschuldigen.

Die spanische Eroberung sei mit Schwert und Kreuz erfolgt, sagte Präsident López Obrador in einer Video-Botschaft, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Er habe Briefe an Papst Franziskus und König Felipe den Sechsten gesendet, damit die betroffenen Völker eine Entschuldigung für die Verletzung der Menschenrechte erhielten. Er hoffe, dass 2021 ein Jahr der historischen Aussöhnung werde. Er werde sich ebenfalls für Verbrechen an indigenen Völkern und anderen Minderheiten nach der Unabhängigkeit Mexikos entschuldigen, kündigte der Präsident an. Die spanische Regierung wies den Vorstoß bereits zurück.