Hunderte Migranten haben den Grenzzaun der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta überwunden.

Wie spanische Medien unter Berufung auf die Polizei melden, verschafften sich mindestens 450 Menschen unter anderem mit selbst gebauten Flammenwerfern Zugang. Es habe sich um den größten Ansturm der vergangenen Jahre gehandelt.



Spanien verfügt in Nordafrika über zwei Exklaven, die von Marokko beansprucht werden: Ceuta an der Meerenge von Gibraltar und das 250 Kilometer weiter östlich gelegene Melilla. In der Nähe der beiden Gebiete warten tausende Migranten auf eine Gelegenheit, in die EU zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.