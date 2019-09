Das Oberste Gericht in Spanien hat beschlossen, dass die Überreste von Ex-Diktator Franco exhumiert und umgebettet werden dürfen.

Das Gericht gab damit dem Antrag der sozialistischen Regierung in Madrid statt. Die Familie Francos hatte sich gegen eine Umbettung gewehrt. Derzeit ruhen die Gebeine des ehemaligen Diktators im sogenannten "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid in einem Mausoleum. Für Anhänger Francos, darunter auch viele Rechtsextreme, gilt der Ort als Wallfahrtsstätte. Die Regierung unter Ministerpräsident Sanchez hatte sich deshalb dafür ausgesprochen, Francos Leichnam in einem kleineren Familiengrab außerhalb von Madrid neu beizusetzen. Das Thema ist in Spanien höchst umstritten.