Auch die spanische Justiz untersucht Kindesmissbrauch in katholischer Kirche.

Generalstaatsanwältin Delgado habe die regionalen Staatsanwaltschaften angewiesen, sämtliche Verdachtsfälle und Anzeigen zusammenzutragen und innerhalb der nächsten zehn Tage nach Madrid zu schicken, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Justizkreise. Der Radiosender "Cadena Ser" zitierte einen Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft mit den Worten, man werde in jenen Fällen, in denen aufgrund der Verjährungsfrist keine Strafverfolgungsmaßnahmen ergriffen werden könnten, eine opferorientierte Justiz anwenden. Man wolle erreichen, dass so etwas nie wieder passiere.

Im vergangenen Jahr hatte die katholische Kirche in Spanien erstmals Daten über sexualisierte Gewalt gegen Kinder offengelegt. Die Bischofskonferenz teilte damals mit, seit 2001 habe es insgesamt 220 erfasste Fälle gegeben.

