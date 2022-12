Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez kündigt weitere Hilfen zur Milderung der Inflation an. (picture alliance / abaca)

Ministerpräsident Sánchez kündigte an, die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel wie Brot, Käse, Milch, Obst, Gemüse und Getreide werde abgeschafft. Für Teigwaren und Speiseöle halbiere sich der Satz auf fünf Prozent. Außerdem würden die Steuersenkungen auf Energie bis in die erste Hälfte des kommenden Jahres verlängert. Die Subventionen für Zugtickets für Pendler blieben weitere zwölf Monate in Kraft. Auch ein Anstieg der Mieten in Spanien solle begrenzt werden. Entfallen soll jedoch der Rabatt auf den Benzinpreis.

