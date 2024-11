Aufräumarbeiten in Valencia nach der Flutkatastrophe durch Starkregen (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Carlos Luján)

In den Katastrophengebieten würden ständig weitere Leichen gefunden, sagte ein Kommandeur der Guardia Civil. Bisher liegt die Zahl der Todesopfer bei mehr als 200. Es gibt aber noch zahlreiche Vermisste. Etliche Regionen seien noch nicht erreicht worden, um Hilfe zu leisten, hieß es weiter.

Im Großraum Valencia sind nach Angaben von Verkehrsminister Puente 80 Kilometer Straßen sowie die Nahverkehrsverbindungen zerstört. Viele Orte seien nach wie vor abgeschnitten, fast überall fehlten Lebensmittel, Trinkwasser und Geräte wie Schaufeln zum Entfernen der Schlammmassen. Die Stromversorgung ist Medien zufolge weitgehend wiederhergestellt, funktioniert aber noch nicht überall.

Starker Regen auch auf Mallorca erwartet

Extrem starke Regenfälle waren am Dienstag über Ost- und Südspanien niedergegangen. Die Fluten türmten Autos übereinander, brachten Brücken zum Einsturz und überzogen ganze Städte mit Schlamm. Mancherorts fiel so viel Niederschlag wie sonst in einem Jahr. Die Meteorologiebehörde warnte vor den nächsten schweren Regenfällen in der Region.

Das verantwortliche Tiefdruckgebiet erreichte mittlerweile Mallorca. In manchen Gebieten der Balearen-Insel seien bereits mehr als 100 Liter pro Quadratmeter gefallen, berichtete das Wetterportal "MeteoDadesBalears". Die Regierung der Balearen riet von allen Aktivitäten im Freien ab. Am Flughafen Palma sind alle Flüge etwa ein bis zwei Stunden verspätet, wie aus der deutschen Website der Flughafengesellschaft Aena hervorgeht.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.