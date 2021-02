In Katalonien werden heute Regionalwahlen abgehalten.

Das Ergebnis könnte wegweisend für die Zukunft der Unabhängigkeitsbewegung in der spanischen Region sein. Jene Parteien, die für eine Abspaltung vom Zentralstaat eintreten und derzeit eine Minderheitsregierung bilden, hoffen auf eine absolute Mehrheit. Ihre Zerstrittenheit könnte dem früheren Gesundheitsminister Illa von den Sozialisten helfen.



Beobachter rechnen mit langen Verhandlungen über die Bildung der neuen Regierung. Manche befürchten sogar eine politische Blockade, die monatelang anhalten könnte. Gut 5,6 Millionen Menschen sind zur Wahl in Katalonien aufgerufen. Am Abend dürfen sogar Corona-Infizierte und Menschen in Quarantäne wählen gehen. Dennoch wird wegen der Pandemie mit einer eher geringen Beteiligung gerechnet.

