Bei der Parlamentswahl in Katalonien haben die separatistischen Kräfte erneut die Mehrheit der Stimmen und der Parlamentssitze gewonnen.

Die bislang regierenden Parteien ERC und JuntsXCat sowie die linksradikale CUP könnten damit zusammen die neue Regionalregierung stellen und den Konfrontationskurs gegenüber Spanien fortsetzen. Allerdings sind sie sich hier über das weitere Vorgehen uneins. Stärkste einzelne Partei wurden nach Angaben der Wahlbehörde in Barcelona die Sozialisten, die gegen die Unabhängigkeit Kataloniens sind.



Von den insgesamt 135 Sitzen im katalanischen Regionalparlament erhalten die separatistischen Parteien nach Auszählung fast aller Stimmen zusammen 74 Mandate. Die sozialistische Partei kommt auf 33 Sitze.



Die Wahlbeteiligung lag Schätzungen zufolge bei nur etwa 50 Prozent, vermutlich vor allem wegen der Coronapandemie. Bei der letzten Wahl 2017 waren es noch gut 79 Prozent.



In der Frage der Unabhängigkeit ist die katalanische Bevölkerung gespalten: In einer jüngsten Umfrage waren fast 50 Prozent der Befragten gegen eine Abspaltung vom spanischen Staat und rund 45 Prozent dafür.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.