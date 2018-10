Im Alter von 85 Jahren ist die spanische Sopranistin Montserrat Caballé gestorben.

Das bestätigte das Krankenhaus in Barcelona, in dem sie sich seit Mitte September befand. Caballé studierte Gesang in Barcelona und Mailand und debütierte 1956 in Basel als Mimi in der Puccini-Oper La Bohème. Nach mehreren Stationen sang sie 1965 erstmals an der Metropolitan Opera in New York, wodurch sie international bekannt wurde. Caballé war häufig als Gast bei Festspielen, seit 1971 trat sie regelmäßig an der Hamburgischen Staatsoper auf. 2007 erhielt sie den Musikpreis Echo Klassik für ihr Lebenswerk.