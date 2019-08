Spanische Treppe in Rom

In Rom dürfen Touristen nicht mehr auf der berühmten Spanischen Treppe sitzen.

Polizisten vertrieben Besucher gestern mit Trillerpfeifen, die sich auf den Marmorstufen im historischen Zentrum der italienischen Hauptstadt niedergelassen hatten. Zuletzt hatte der Stadtrat einen Erlass verabschiedet, der es untersagt, sich auf Monumente zu setzen. Bei Zuwiderhandlungen drohen Strafen von bis zu 400 Euro. Verboten wurde etwa auch das Baden in Brunnen und das Spazierengehen mit unbekleidetem Oberkörper. Rom will damit nach eigenen Angaben die Auswirkungen des Massentourismus unter Kontrolle bringen.



Die im 18. Jahrhundert errichtete Spanische Treppe ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen der Stadt. Sie führt zur Kirche Trinita dei Monti und wurde 2016 für 1,5 Millionen Euro renoviert. Sie war neben der Luftverschmutzung auch durch Kaugummis, Kaffee- und Rotweinflecken in Mitleidenschaft gezogen worden.