Tag 3 nach Erdbeben

Trauer und Verzweiflung nach dem Erdbeben in Marokko: Auch das Dorf Imi N'Tala nahe der Stadt Amizmiz wurde durch das Erdbeben der Stärke 6,8 zerstört. (AFP / FADEL SENNA)

Such- und Rettungsmannschaften aus Spanien und Großbritannien haben ihren Einsatz in den Erdbebengebieten in Marokko aufgenommen. Wie die Nachrichtenagentur MAP aus der Hauptstadt Rabat berichtet, unterstützen sie gegenwärtig die örtlichen Einsatzkräfte in den betroffenen Gebieten. Zuletzt waren mehrere Gebiete noch isoliert, weil Straßen in der bergigen Unglücksregion durch Erdrutsche blockiert sind. In der Stadt Marrakesch verbrachten viele Menschen die Nacht aus Angst vor Nachbeben erneut in den Straßen.

Marokko hat auf Angebote "befreundeter Staaten" reagiert

Bislang hat Marokko von vier Ländern Unterstützung angenommen. Das Innenministerium erklärte am späten Sonntagabend in Rabat, die Behörden hätten "nach gründlicher Untersuchung auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate" reagiert. Viele weitere Staaten hatten der marokkanischen Regierung Hilfe angeboten, die aber von Marokko nicht angenommen wurde - auch Frankreich.

Die französische Regierung erklärte heute früh, Marokko sei natürlich souverän in seinen Entscheidungen. Man werde jetzt Nichtregierungsorganisationen in Marokko mit fünf Millionen Euro unterstützen. Deutsche Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk schickten ihre auf Abruf stehenen Mitarbeiter gestern wieder nach Hause, weil auch sie kein offizielles Hilfeersuchen aus Rabat erreicht hatte. Zur Begründung hieß es, dass kaum noch Zeit bleibe, Verschüttete zu retten.

Mehr als 2.100 Tote, hunderte Vermisste

Warum Marokko kaum Hilfe aus dem Ausland angefordert hat, ist unklar. Das Erdbeben hatte sich am späten Freitagabend ereignet. Nach bisherigen amtlichen Angaben kamen mindestens 2.122 Menschen ums Leben, mehr als 2.400 wurden verletzt. Hunderte Menschen werden vermisst.

