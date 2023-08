Kuss-Skandal

Spanischer Fußball-Verband bezichtigt Spielerin Hermoso der Lüge und droht mit Klage

In der Affäre um einen ungefragten Kuss hat der spanische Fußballverband RFEF Weltmeisterin Jennifer Hermoso der Lüge bezichtigt und ihr rechtliche Schritte angedroht. Der Verband bezeichnete die Darstellung von Hermoso, der Kuss des umstrittenen Präsidenten Luis Rubiales auf ihren Mund bei der WM-Siegerehrung in Sydney sei nicht in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, als Lüge.

