Das Kabinett in Madrid verabschiedete ein entsprechendes Dekret, wie eine Regierungssprecherin mitteilte. Ministerpräsident Sanchez hatte die Anerkennung zuvor als "unverzichtbare Voraussetzung" für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern bezeichnet. In einer Fernsehansprache sagte Sanchez, der Staat Palästina solle den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland mit Ostjerusalem als Hauptstadt umfassen - und zwar in den Grenzen von 1967. In Irland soll die Anerkennung Palästinas heute ebenfalls erfolgen.

Israels Regierung hatte bereits die Botschafter der drei Länder ins Außenministerium einbestellt.

