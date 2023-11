Spaniens Regierungschef Sánchez (AFP / JOHN THYS)

Es gilt als sicher, dass der Politiker der Sozialistischen Arbeiterpartei sich im Abgeordnetenhaus in Madrid durchsetzen wird. Sánchez will an der Spitze einer Koalition aus seiner Partei mit dem Linksbündnis Sumar und baskischen wie katalanischen Regionalparteien regieren. Seine Zusage einer Amnestie für katalanische Separatisten sorgt allerdings für heftige Proteste der konservativen und rechtspopulistischen Opposition. Seit Wochen gibt es in Madrid und anderen Städten Demonstrationen gegen die Pläne.

Aus der Parlamentswahl im Juli war zwar die konservative Volkspartei als stärkste Kraft hervorgegangen. Deren Chef Feijóo fand danach aber keine Parlamentsmehrheit. Daraufhin ging der Auftrag für die Regierungsbildung an Sánchez.

