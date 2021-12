Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim EU-Gipfel im Gebäude des Europäischen Rates. (dpa/Kenzo Tribouillard)

Der EU-Außenbeauftragte Borrell warnte Russland, jedes aggressive Vorgehen würde höhere politische und wirtschaftliche Kosten nach sich ziehen als nach der Annexion der Krim 2014.

Gemeinsame Warnung an Moskau geplant

Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen eine gemeinsame Warnung an Moskau richten, dass ein Angriff auf die Ukraine einen hohen Preis hätte. Auf dem Gipfel geht es auch um mögliche Sanktionen; ein Beschluss wird aber nicht erwartet. Die Ukraine, aber auch Mitgliedsländer wie Polen, Litauen und Lettland fordern von Deutschland, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Russland einzusetzen.

Gestern hatte Scholz in Brüssel bereits mit dem französischen Präsidenten Macron und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj beraten. Dabei wurde vereinbart, sich für eine Wiederaufnahme des sogenannten Normandie-Formats einzusetzen, in dem Frankreich und Deutschland zwischen der Ukraine und Russland vermitteln. Das Dreier-Gespräch fand am Rande eines Gipfels der sogenannten "östlichen Partnerschaft" mit mehreren osteuropäischen Ländern statt.

Auf dem Gipfel heute wollen die EU-Länder zudem nach einer gemeinsamen Linie im Umgang mit der Corona-Variante Omikron suchen. Weitere Themen sind die hohen Energiepreise und der Konflikt um Flüchtlinge mit Belarus.

