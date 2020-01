US-Außenminister Pompeo wirft Europa im Zusammenhang mit dem Angriff auf den iranischen General Soleimani mangelnde Unterstützung vor.

Pompeo sagte dem TV-Sender "Fox News", Washingtons europäische Verbündete seien "nicht so hilfreich" gewesen, wie er gehofft hatte. Die Briten, die Franzosen und die Deutschen müssten verstehen, dass das Handeln der Amerikaner auch in Europa Leben gerettet habe. Die USA hatten Soleimani mit einem Drohnenangriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet. Zahlreiche Politiker im Westen warnten vor einer Eskalation der Spannungen in der Golfregion.

Meldungen über weiteren Angriff nicht bestätigt

Meldungen über einen neuen US-Angriff im Irak hatten sich heute früh nicht bestätigt. Ein Sprecher des US-Militärs schrieb auf Twitter, die Allianz habe keine weitere Aktion ausgeführt. Auch das irakische Militär gab dies in einer Stellungnahme bekannt. Die vom Iran unterstützten Hasched-al-Schaabi-Milizen bestätigten, dass ihr Medizinkonvoi nicht Ziel eines US-Angriffs wurde. Das irakische Staatsfernsehen hatte zuvor von einem neuen US-Luftschlag nördlich von Bagdad gesprochen. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben, hieß es.



In Bagdad gedachten tausende Menschen Soleimani bei einem Trauermarsch. Dabei wurden auch anti-amerikanische und anti-israelische Parolen gerufen.

Trump rechtfertigt Tötung von Soleimani

Mit Blick auf den Drohnenangriff gegen Soleimani (mehr dazu in unserem mittlerweile beendeten Live-Blog) hatte US-Präsident Trump erklärt, sein Land wolle keinen Krieg mit Teheran. Die Vereinigten Staaten strebten auch keinen Regimewechsel im Iran an, erklärte Trump in Florida. Ziel der Aktion sei es gewesen, einen Krieg zu beenden, nicht einen neuen Krieg zu beginnen. Allerdings sei er vorbereitet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, fügte der Präsident hinzu.



Zuvor hatte das Pentagon bestätigt, dass zusätzliche US-Einheiten in den Mittleren Osten geschickt werden sollen. Die Rede ist von rund 3.000 Soldaten. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der bereits in der Region stationierten Streitkräfte. Nach dem Tod von Soleimani hatte der Iran Washington mit Vergeltung gedroht. In einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verwies die Islamische Republik auf ihr Recht auf Selbstverteidigung.

UNO ruft zur Zurückhaltung auf

Der getötete iranische General Soleimani war Kommandant der Al-Kuds-Brigaden, die zur iranischen Revolutionsgarde gehören. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Sorge auf die Entwicklung. UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung auf. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, die Spirale der Gewalt müsse gestoppt werden, bevor sie außer Kontrolle gerate.



Der frühere Schweizer Botschafter im Iran, Guldimann, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), hinter der Tötung des Generals stehe vermutlich keine gut überlegte Strategie. Es handle sich um einen Gewaltakt, mit dem die USA ihre Stärke demonstrieren wollten. Nun allerdings setzten sich die Amerikaner mit ihrer Truppenpräsenz im Irak und der Region der Vergeltung durch den Iran aus.